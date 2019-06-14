ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Последний раз ставка поднималась в декабре 2018 года, когда была необходимость в «предотвращении устойчивого закрепления инфляции на уровне, существенно превышающего цель Банка России».

Ключевая ставка - это минимальная процентная ставка. По ней Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней. В то же время это и максимальная ставка, по которой Банк может принимать от других банковских учреждений средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.