Курсанты НВВПОУ победили на всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки»
Курсанты Новосибирского училища стали лучшими на всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».
© Видео: ТРК "Звезда"
10 команд, включая ВДВ и Росгвардию, боролись за победу целых 10 дней. Позади остались сложнейшие дисциплины - десантирование, марш-бросок, тропа разведчика и, конечно, засада на военную колонну противника.
Новосибирцы лидировали на всех 5 этапах конкурса. Второе место заняла сборная Южного округа, на третьем - разведчики из Росгвардии.
Победители теперь отправятся в Индию - именно там пройдет финальный этап международных соревнований «АРМИ-2019».