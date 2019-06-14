На Москву обрушился сильный ливень с грозами
Ливень и грозы в столичном регионе продлятся до завтрашнего дня включительно.
© Видео: olgagri_, shsbead, olya_mochalina, kupcovolga, Instagram © Фото: olgagri_, shsbead, olya_mochalina, kupcovolga, Instagram
Москву и Подмосковье заливает сильный дождь с грозами. Жители публикуют в соцсетях видео непогоды из разных точек столичного региона.
На кадрах видно, как машины буквально «плывут» по дорогам, а небо заволокло черными тучами.
По данным «Яндекс.Погода», ливень и грозы в столичном регионе продлятся до завтрашнего дня включительно. При этом дневная температура будет колебаться от 18 до 26 градусов тепла.
На следующей неделе в Москве и области ожидается от +24 до +28 днем и от +14 до +18 ночью.