На Москву обрушился сильный ливень с грозами

Москву и Подмосковье заливает сильный дождь с грозами. Жители публикуют в соцсетях видео непогоды из разных точек столичного региона.

На кадрах видно, как машины буквально «плывут» по дорогам, а небо заволокло черными тучами.

По данным «Яндекс.Погода», ливень и грозы в столичном регионе продлятся до завтрашнего дня включительно. При этом дневная температура будет колебаться от 18 до 26 градусов тепла.

На следующей неделе в Москве и области ожидается от +24 до +28 днем и от +14 до +18 ночью.