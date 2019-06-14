США направили ракетный эсминец в Оманский залив

Центральное командование США решило направить в Оманский залив свой ракетный эсминец. На такие меры Вашингтон пошел после того, как 13 июня в Оманском заливе неподалеку от Ормузского пролива были атакованы танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

«Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи», - сообщает пресс-служба CENTCOM.

Корабль Mason (DDG 87) - это эсминец класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением, среди которого есть и ракеты Tomahawk. Уже после отправки эсминца США сделали ремарку, что «война с Ираном не входит в их стратегические интересы».

Как уже сообщалось, вполне ожидаемым стало то, что Соединенные Штаты попытались возложить ответственность за происшествие на Тегеран, с которым у Вашингтона в последнее время сильно обострились отношения.

Известно, что в момент атаки на танкерах находились 11 российских моряков, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Всех людей эвакуировала иракская стороны, в водах которой произошел инцидент.

Власти Ирана осудили нападение на суда и призвали не допускать обострения напряженности в регионе. При этом Вашингтон в лице госсекретаря Майка Помпео уже намекнул, что это была провокация со стороны самого Ирана, призвав другие страны объединить свои усилия по достижению стабильности в регионе с США.