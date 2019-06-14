Опубликовано фото впавшего в кому экс-ведущего MTV Михаила Рольника из реанимации
Причиной тяжелого состояния Рольника стало отравление алкоголем.
© Фото: damien.goldsmaerrichardson, Facebook
В Сети появилась фотография экс-ведущего шоу «12 злобных зрителей» Михаила Рольника из реанимации.
Фотографию опубликована девушка экс-ведущего.
«Что произошло никто пока не знает, вероятно, отравление паленый алкоголем, у него отказали почки», - рассказала она в своем Facebook.
Обеспокоенность здоровьем бывшего ведущего в комментариях выражают поклонники экс-ведущего. Слова поддержки написали и на сайте MTV.
Напомним, накануне стало известно, что Рольник впал в кому. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как критическое.