В старинном особняке в центре Москвы произошел пожар
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ, Moscow_vk, Twitter © Фото: МЧС РФ
Сильный пожар охватил историческое здание в центре Москвы, на улице Пречистенка.
Он разгорелся около десяти утра. На место оперативно выдвинулись пожарные.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, возгорание началось на крыше здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Полностью потушить огонь удалось к 11.47. Сообщений о пострадавших не поступало.
Из-за пожара движение по Пречистенке закрыто, сообщает ТАСС.
Точная причина произошедшего уточняется. По одной из версий, возгорание возникло из-за нарушений техники безопасности.