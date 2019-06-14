Первые жители Донбасса получили российское гражданство

Около 7,5 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали прошение о получении российского гражданства. Об этом сообщают в МВД РФ.

Первые 34 человека уже стали гражданами России. Они приехали в Ростовскую область и получили российские паспорта, теперь такие группы будут оправлять в РФ почти каждый день.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Глава государства подчеркнул, что эта инициатива продиктована только гуманитарными соображениями и не имеет цели доставить проблемы официальному Киеву. Однако ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины не оставила выбора России.

По данным ГУ МВД, 86% населения Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство. В некоторых городах ЛНР уже открылись дополнительные пункты приема заявлений.