Пожар в историческом здании в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщается на сайте МЧС по Москве.

«В 11.35 пожар локализован, а в 11.46 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, пожар разгорелся в здании на улице Пречистенка. Он произошел около десяти утра. Возгорание началось на крыше здания, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Точная причина случившегося уточняется. По одной из версий, пожар возник из-за нарушений техники безопасности.