«Готов с оружием в руках защищать Украину»: Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.

«Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», - написал он на своей странице в Facebook.

© Saakashvili Mikheil, Facebook

По словам Саакашвили, в военкомате очень отзывчивый и приятный персонал, но работать ему приходится в «не очень хороших условиях». В связи с этим бывший губернатор Одесской области выступил с призывом увеличить финансирование военкоматов и их сотрудников.

Напомним, в 2016 году Саакашвили лишили украинского гражданства и выслали в Польшу. Ему также запретили въезжать на Украину до 2021 года, но 28 мая новый президент страны Владимир Зеленский вернул экс-губернатору гражданство. На следующий день Саакашвили прибыл на Украину.