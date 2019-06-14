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Легендарная группа KISS дала прощальный концерт в Москве

Валентина Пескова
01:05 14.06.2019
Из-за концерта группы на стадионе «Динамо» в столице были частично перекрыты некоторые улицы.
© Видео: ТРК "Звезда"

Российские поклонники американской рок-группы KISS 13 июня смогли послушать концерт легендарных музыкантов на стадионе «Динамо», который они дали в рамках прощального тура.  

Как заявили участники группы перед выступлением, их тур станет настоящим праздником для преданных фанатов и последним шансом увидеть группу для тех, кто еще никогда не бывал на их концертах.

«Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми!» - передали слова членов коллектива организаторы.

Увидеть и услышать живых легенд собралось несколько тысяч зрителей, которых не смутил даже тот факт, что выступление группы значительно задержали, перенеся начало на 22 часа. Но ожидание того стоило. Поэтому, когда зазвучали аккорды первой песни, зрители уже заранее приготовили смартфоны, начав снимать шоу. А через несколько секунд занавес упал и музыканты появились с гитарами, спустившись на сцену на огромных движущихся платформах.

К подготовке прощальных гастролей коллектив привлек известных дизайнеров сцены, подготовив «самое грандиозное шоу» в своей карьере. Турне стартовало в США, после чего рокеры отправились в Европу.

В настоящее время в состав группы входят ее основатели - вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, а также присоединившиеся к ним позднее основной гитарист Томми Тейер и ударник Эрик Сингер.

Из-за огромного наплыва зрителей на мероприятие в Москве было частично ограничено движение. С 17.00 до 19.00 и с 21.30 до 23.00 для автомобилистов были закрыты участки Театральной аллеи и Милицейского переулка. А также с 17.00 до 23.00 на Ленинградском проспекте была перекрыта крайняя правая полоса от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

Рок-группа KISS была основана в Нью-Йорке в январе 1973 года, коллектив играет в жанрах глэм-рок и хард-рок.

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