Крупный пожар произошел в магазине в Улан-Удэ: видео

В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов произошел пожар в магазине. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС по Республике Бурятия.

«Сегодня днем на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании административного здания магазина на проспекте Автомобилистов города Улан-Удэ», - рассказали в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно выехали подразделения пожарной охраны. Существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние строения. Пожару был присвоен повышенный ранг.

По оперативной информации, площадь загорания составляет 1500 квадратных метров.

В ликвидации возгорания задействованы 18 единиц пожарной техники, 23 человека личного состава.