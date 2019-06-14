Опубликованы кадры с места убийства жены экс-вратаря сборной РФ по хоккею Соколова

Следственный комитет публикует первые кадры из дома, где накануне было совершено кровавое убийство супруги бывшего вратаря сборной РФ по хоккею Максима Соколова Ирины.

На кадрах показано, где именно было совершено преступление, а также опубликована фотография орудия убийства.

Напомним, трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. В результате нападения была убила Ирина Соколова. Кроме того, ее 18-летний сын получил ранения.

Версии произошедшего разнятся. Изначально предполагалось, что мать убил Максим, после чего он набросился на своего брата Арсения, который сумел сбежать. Тогда Максим решил совершить самоубийство. Также не исключено, что ранения он получил от брата, который лишь защищался от нападения.

По другой версии, нападение на обоих членов своей семьи совершил Арсений.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Следователи уже задержали 15-летнего Арсения. Максим в настоящий момент находится в реанимации.