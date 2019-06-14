В Екатеринбурге в торговом центре «Карнавал» произошел пожар. Об этом сообщили «Звезде» в МЧС по Свердловской области.

«В ТРЦ “Карнавал” Екатеринбурга произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже», - рассказали в ведомстве.

Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных подразделений. Из здания торгового центра были эвакуированы почти 1,5 тысяч человек. В результате происшествия никто не пострадал.