Младший сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве

Следователи в процессуальном порядке задержали 15-летнего Арсения Соколова, которого подозревают в убийстве своей матери и жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова Ирины, сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера, 13 июня, в поселке Новая Романовка в Ленинградской области в частном доме была убита Ирина Соколова и тяжело ранен ее 18-летний сын Максим. По первоначальной версии, сам Максим сначала убил мать, а потом набросился на младшего брата Арсения, которому удалось сбежать. Тогда Максим решил покончить жизнь самоубийством.

По другой версии, Арсений после побега позвал на помощь соседа, а, увидев убитую мать, не выдержал и нанес удары ножом Максиму. Но в первую очередь, по его словам, это была самооборона, сообщает «Mash на Мойке».

Однако ранее появилась информация о том, что Арсений якобы сам мог убить свою мать, а затем целенаправленно попытался расправиться с братом.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Решается вопрос об организации необходимых судебных экспертиз.