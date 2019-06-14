Опубликовано видео последствий разлива нефти в Якутии

В Мирнинском районе Якутии ликвидируют крупнейший за последнее время разлив нефти из подземного нефтепровода, принадлежащего компании «Восточная Сибирь».

Утечка произошла 7 июня в 8 километрах от города Мирного. Нефтепродукты начали проступать на поверхность земли: как заявили экологи, это происходит не сплошным пятном, а участками. Произошла утечка на участке нефтепровода длиной 300 метров и шириной 50 метров. Общая площадь пока официально не определена. Об этом сообщает NewsYkt.

В настоящее время на участке работают маркшейдеры, они определяют границы участка загрязнения, на месте выставили боновые заграждения.

Добыча нефти на месторождении приостановлена. На добывающую компанию возложили обязанность в кратчайшие сроки устранить последствия разлива. После того, как будет определена площадь нефтяных загрязнений, проведут экологические экспертизы, будут приняты административные меры и определен размер ущерба окружающей среде.

Из-за разлива нефти в Мирнинском районе объявлен режим ЧС локального масштаба.