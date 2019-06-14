Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Кассационный суд Италии приговорил к тюремному сроку актрису Орнеллу Мути, подтвердил приговор в виде шести месяцев тюрьмы. Об этом сообщает агентство ANSA.

В 2010 году актриса предоставила медсправку о плохом самочувствии и не вышла на сцену в одной постановке. Потом выяснилось, что здоровье не помешало госпоже Мути в этот самый миг наслаждаться обществом и яствами благотворительного ужина в Петербурге.

Актриса пояснила, что ее заболевание (ларингофарингит) не позволило ей работать, используя голосовые связки, а на благотворительном ужине в пользу больных детей ей не потребовалось говорить.

Тяжба продолжалась 9 лет, но 13 июня высшая судебная инстанция Италии подтвердила приговор Мути за прогул спектакля. Спасти ее от заключения может штраф в 30 тысяч евро.

В настоящее время блистательная кинопартнерша Челентано находится в турне по Италии с новым спектаклем «Гувернантка» по пьесе сицилийского драматурга и писателя Виталиано Бранкати.