Потолок обрушился в ТЦ «Мега» в Санкт-Петербурге

В петербургском торговом центре «Мега Дыбенко» обвалился пол на первом этаже. Потолок рухнул прямо на парковку развлекательного комплекса.

Кадры с места очевидцы публикуют в Сети. На них видно, что в потолке появилась огромная дыра.

Торговый центр временно закрыт. Пострадавших в связи с ЧП нет, уточняет «Фонтанка».

Точные причины и площадь обрушения неизвестны. Известно, что инцидент произошел во время демонтажа стяжки. По предварительным причинам, рабочие могли неумышленно повредить плиты перекрытий.