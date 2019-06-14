Юнармейцы развернули огромный флаг России: видео
Юные корреспонденты сняли на видео самые яркие кадры праздничной акции.
© Видео: ЮНАРМИЯ ТВ © Фото: ЮНАРМИЯ ТВ
Юнармейцы приняли участие в широкомасштабном праздновании Дня России у Музея Памяти в Москве. Мероприятие прошло 12 июня.
Юнармейцы развернули огромный флаг России, сделали зарядку с чемпионами и поучаствовали в мотопробеге.
Юные корреспонденты сняли на видео самые яркие кадры праздничной акции.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.