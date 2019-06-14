Опубликованы кадры последствий пожара в детском саду в Екатеринбурге

Спасатели полностью потушили пожар, которым был охвачен частный детский сад в Екатеринбурге.

На кадрах видно, что крыша здания и чердак сгорели. Ранее сообщалось, что из учреждения были эвакуированы 25 человек, 18 из них - дети.

Общая площадь возгорания составила приблизительно 150 квадратных метров. Сейчас идет проливка здания.

Пока причина ЧП неизвестна. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.