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Младший сын хоккеиста Соколова: «Старший брат готовил ритуальное убийство»

Дарья Муромова
10:55 14.06.2019
Арсений рассказал, что его брат неделей ранее говорил о ритуальном убийстве себя и всей семьи.
Младший сын хоккеиста Соколова: «Старший брат готовил ритуальное убийство»
© Фото: ТРК "Звезда"

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова Арсений рассказал на допросе о том, как его брат, Максим Соколов-старший, говорил о ритуальном убийстве всей семьи.

По словам 15-летнего подростка, вчера, 13 июня, около 13.00 в его комнату на втором этаже загородного дома зашел старший брат Максим с ножом в руках. Сначала он начал душить Арсения, а потом якобы пытался ударить его ножом, сообщает паблик «Mash на Мойке».

Арсений, по его данным, сопротивлялся, выбил нож ногой и побежал во двор, перелез через забор и попросил помощи у соседа Романа Гатченко, взяв у него предварительно два ножа.

Придя обратно, они нашли мертвую мать подростков Ирину Соколову. Арсений признался, что потерял контроль и ранил Максима в грудь и шею. При этом он добавил, что его брат неделей ранее говорил о ритуальном убийстве себя и всей семьи.

По одной из версий, 18-летний Максим Соколов-младший напал на свою мать на глазах младшего брата, а затем решил покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации с множеством ранений в области шеи.

Ранее сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник заявлял, что юноша сначала якобы напал на свою мать, а затем набросился на Арсения. При этом на тот момент младший брат еще не знал, что его мать уже убили.

Сегодня, 14 июня, появилась новая версия. По данным «Mash на Мойке», сам Арсений мог сначала убить мать, а затем ранить брата Максима. Сейчас младшего ребенка семьи Соколовых допрашивают следователи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Ирины Соколовой.

Известно, что Максим Соколов-младший играет в хоккей за СКА-1946.

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