Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке президент РФ Владимир Путин.

«Выход США из СВПД, а он, напомню, был единогласно утвержден Совбезом ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», - заявил президент России.

Он отметил, что Российская Федерация как председатель в ШОС собирается добиваться от участников СВПД взятых ими на себя обязательств.

В пятницу, 14 июня, в Бишкеке проходит саммит ШОС. В нем участвуют главы России, Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Индии. Также в саммите принимают участие главы стран-наблюдателей: Монголии, Белоруссии, Афганистана и Ирана.

В этом году Киргизия в организации председательствует.