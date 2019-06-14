Путин перечислил главные задачи политического регулирования в Сирии
Главными задачами, по словам президента, являются ликвидация последних боевиков в САР и обеспечение жителей страны необходимой гуманитарной помощью.
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Процесс политического регулирования в Сирии продвигается. Сейчас одна из важнейших задач заключается в обеспечении полной ликвидации террористических очагов в Идлибе.
Об этом в ходе саммита глав стран-участниц ШОС в Бишкеке заявил Владимир Путин.
«Параллельно наращивать объемы гуманитарной помощи и содействия экономическому восстановлению Сирии со стороны международного сообщества», - добавил он.
Президент отметил, что большая часть сирийских территорий уже вернулась под контроль Дамаска. Путин также подчеркнул роль России в помощи законному сирийскому правительству, благодаря которой были уничтожены многие боевики.