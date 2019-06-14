Путин перечислил главные задачи политического регулирования в Сирии

«Дорога памяти»: внучка ветерана о том, как он прошел через два немецких концлагеря и выжил

Президент отметил, что большая часть сирийских территорий уже вернулась под контроль Дамаска. Путин также подчеркнул роль России в помощи законному сирийскому правительству, благодаря которой были уничтожены многие боевики.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.