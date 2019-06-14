Ожидаемо: США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил позицию Вашингтона по поводу инцидента в Оманском заливе, где утром в четверг, 13 июня, были атакованы два танкера. По одной версии они были торпедированы, по другой - подорвались на мине. Ожидаемо, Соединенные Штаты попытались возложить ответственность за происшествие на Тегеран, с которым отношения у Вашингтона последнее время сильно обострились.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе», - отметил Помпео.

При этом сразу же госсекретарь будто оправдался, что политикой Вашингтона остаются экономические и дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров.

В качестве доказательств вновь были приведены «неопровержимые факты». Американцы в очередной раз заявили о якобы разведданных, а также США исходили из «уровня опыта, необходимого для выполнения такого рода операций, и недавних аналогичных атак со стороны Ирана на судна».

Обвинение Тегерана в эскалации напряженности, тем более что инцидент произошел в водах Ирана, очень важный шаг в стратегии США, направленной на возможность получить оправдание для усиления собственной группировки в Персидском заливе и последующее давление уже с помощью военных.

Это намерение подтверждается и словами Помпео о том, что США готовы будут и к применению военных инструментов.

«США будут защищать свои силы, интересы, а также вместе с партнерами и союзниками защищать глобальную торговлю и региональную стабильность. Мы призываем все страны, которым угрожают провокационные акты Ирана, присоединиться к нам в этих усилиях», - цитирует Помпео ТАСС.

Все эти факты позволяют сделать недвусмысленный вывод о том, кто на самом деле является заказчиком атаки на суда в Оманском заливе, а также понять мотив этого поступка.

Стоит отметить, что на прошедшем в конце мая в Мекке чрезвычайном саммите Лиги арабских государств, арабские страны поддержали противодействие Ирану, осудив все последние нападения в регионе, и выразили поддержку любым действиям Саудовской Аравии для защиты государства. При этом Ирак не поддержал данное заявление, а президент страны Бархам Салех отметил, что напряженность вокруг Ирана может закончиться войной.

Напомним, в четверг, 13 июня, в момент атаки на танкеры в Оманском заливе неподалеку от Ормузского пролива на судах находились 11 российских моряков, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Всех людей эвакуировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. По слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причины произошедшего ЧП в Оманском заливе пока никому неизвестны, поэтому делать выводы преждевременно.