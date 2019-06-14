Климкин пожаловался на отсутствие единомышленников и отказался идти в Раду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен и далее заниматься политикой, однако в будущих выборах в Верховную раду он не пойдет.

Как он признался в интервью телеканалу ТСН.uа, он не смог найти единомышленников, хотя вел переговоры с представителями разных партий. Им не удалось найти нужного согласия.

По словам Климкина, ему важно, чтобы партийный проект не был виртуальным. Он желает, чтобы в нем были «тысячи людей, которые реально имеют сердце и имеют желание изменить Украину».

Ранее, 17 мая, Павел Климкин объявил о том, что уходит с поста главы МИД Украины. А 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении министра иностранных дел страны Павла Климкина.