«Живем как на помойке»: жители Урала борются с многомиллионным нашествием мух

Жители поселков Лазоревый и Дружинино Свердловской области продолжают страдать от нашествия мух. Как утверждают местные жители, Среднеуральская птицефабрика год назад начала свозить к поселкам куриный помет, а также прочие отходы, включая трупы птиц, в которых обосновались насекомые.

На кадрах видно, что мухи целыми роями располагаются на заборах, машинах и домах, ими усеяны дороги и жилища граждан.

«Мы задыхаемся от нашествия мух! Мы живем как на помойке. Окна не открыть, на улицу не выйти, белье не развесить. Они везде: в банях, на машинах, на обеденных столах, всюду. Мы не можем проводить время на улице, наши дети гуляют по дороге, которая хрустит от огромного количества мух», - приводит слова местных жителей паблик «Типичный Екатеринбург».

Очевидцы опасаются, что насекомые могут стать распространителями кишечных инфекций, так как они попадают даже в еду. Жители также не знают, как возводить огород - мухи будут откладывать личинки прямо в плодах.

«Помимо помета на поле дохлые куры и цыплята, кишки и прочие ужасы. Из-за этого на всем поле ковер из мух. А если ступить поглубже, то под верхним слоем миллионы личинок. То есть через несколько недель мух будет еще больше», - сетуют жители.

Потерпевшие обращались к местным властям и направляли письма в вышестоящие органы. На данный момент ведется активная обработка поселков для уничтожения насекомых.