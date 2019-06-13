Эрдоган поставил точку в вопросе о поставках С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставка Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 - это закрытый вопрос. ЗРК должны поступить в страну в июле.

«Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», - передает слова Эрдогана телеканал NTV.

Он добавил, что турецкие власти не собираются получать разрешение на удовлетворение своих потребностей в сфере обороны.

Ранее Эрдоган заявил о желании обсудить с Россией возможность совместного производства зенитно-ракетных комплексов С-500.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.