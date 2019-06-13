В работе автоматов по продаже билетов в московском метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои. Об этом сообщила пресс-служба Московского метро на своей странице в Twitter.

В сообщении отмечается, что проводят работы для восстановления нормальной работы автоматов.

В пресс-службе призвали до устранения неполадок покупать билеты в кассах или пополнять проездные онлайн.

Ранее станции московского метро «переименовали» по запросам горожан. На необычной схеме, появившейся в интернете, они названы по наиболее популярным местам притяжения.