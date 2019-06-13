Антарктида тает: ученые объяснили аномальное явление

Ученые Вашингтонского университета назвали основные причины появления огромных дыр в ледяном покрове у побережья Антарктиды.

Специалисты изучили спутниковые снимки морского льда и данные, которые они получили с помощью роботизированных зондов и морских слонов, оснащенных датчиками. Оказалось, что полыньи появляются из-за разных факторов, включая нестандартные условия в океане и сильные шторма, обрушивающиеся на море Уэдделла, сообщается на сайте Phys.org.

Выяснилось, что когда ветра, окружающие Антарктику, дуют ближе к берегу, в восточной части моря появляются восходящие потоки морской воды. Подводное возвышение Мод Райз создает серьезное завихрение этого потока. Когда на поверхности океана повышается уровень солености, зимний шторм может спровоцировать опрокидывание циркуляции. Теплая вода поднимается, охлаждается и делается более плотной, а после опускается. В результате возникает петля, препятствующая образованию льда.

Эта полынья была замечена еще в 2016-2017 годах, в период, когда лед достиг наибольшей толщины. Ее площадь с каждым месяцем увеличивалась, и летом 2018 она слилась с открытым океаном. Подобное явление было зафиксировано еще в 1970-х годах.