СМИ: Минздрав РФ поддержал идею продавать спиртное в спецмагазинах

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий торговать алкоголем и табачными изделиями в обычных магазинах. Идею реализовывать такую продукцию только в специализированных точках, доступных только для лиц старше 18 лет, поддержал Минздрав. Об этом сообщили в газете «Известия».

В Минздраве отметили, что распространенность магазинов, где можно приобрести алкоголь и табак, повышает их потребление, пишет издание.

Законопроект не был поддержан в Федеральной антимонопольной службе. Замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева в разговоре с «Известиями» выразила мнение, что такие меры не только не вызовут сокращения потребления алкоголя и табака, но и создадут дополнительные барьеры для добросовестных участников. Она также добавила, что часть торговых точек может или закрыться, или переориентироваться и начать реализовывать только эти товары. Об этом говорят и в Минэкономразвития.

А вот в Министерстве финансов, передает газета «Известия», уверены, что существующих мер по контролю за оборотом такой продукции достаточно, чтобы избежать негативного влияния на здоровье граждан страны.

На данный момент, по данным издания, алкоголь в России можно приобрести в порядка 250 торговых точек.