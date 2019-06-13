Путин заявил о деградации отношений России с США

Отношения России и США деградируют, становясь все хуже и хуже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

По его мнению, позитивной динамики в отношениях России и США на данный момент не наблюдается.

«За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», - отметил президент.

Однако Путин выразил надежду, что после предстоящего G20 Россия и США смогут найти какие-то точки соприкосновения относительно сотрудничества в экономике.