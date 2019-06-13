Украинский депутат заявил о важности налаживания диалога с Россией для Украины

Украина найдет ответы на все вопросы, только если пойдет на диалог с Россией. Об этом заявил народный депутат «Оппозиционной платформы - За Жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

«Мы не боимся действий, и мы не боимся говорить и демонстрировать то, что мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с РФ мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?», - сказал политик.

Также Шуфрич напомнил о ситуации с заявлением представителя президента Украины Владимира Зеленского Андрея Геруса, который сказал, что избранный глава государства пошутил, когда обещал снижение тарифов на газ.

Шуфрич добавил, что, став политиками, команда Зеленского должна отвечать не только за поступки, но и за слова. По его мнению, избранный глава государства все больше начинает напоминать своего предшественника Петра Порошенко, чего бы не хотелось ни общественности, ни ему самому.