Путин рассчитывает, что новый президент Казахстана продолжит курс Назарбаева

Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжит политику Нурсултана Назарбаева. Он добавил, что экс-президент проводил курс на сближение с нашей страной, выстраивание союзнических отношений в промышленности, сельском хозяйстве и наукоемких отраслях.

«У нас есть крупные проекты. Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои», - заявил Путин в преддверии поездки на саммиты ШОС и СВМДА, которые пройдут в Бишкеке и Душанбе.

По мнению Путина, рост товарооборота и расширение связей позволят создать новые возможности и для сотрудничества, и для улучшения отношений между гражданами.

«У нас же миллионы контактов и связей между людьми. И эта гуманитарная часть нашего сотрудничества имеет очень большое значение. Здесь и социальные вопросы, и все, что связано с социальным обеспечением, и так далее. Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Очень большие, я бы сказал, грандиозные планы, проекты. Уверен, они будут реализовываться», - заявил Путин в интервью телеканалу «МИР».

Шестые президентские выборы прошли в Казахстане 10 июня. Победу с результатом в 70,96% одержал Касым-Жомарт Токаев. 12 июня он принес присягу и официально вступил в должность главы Казахстана.