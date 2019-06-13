Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассчитывает, что новый президент Казахстана продолжит курс Назарбаева

Татьяна Полуказакова
08:56 13.06.2019
Рост товарооборота и расширение связей позволят странам создать новые возможности для сотрудничества.
Путин рассчитывает, что новый президент Казахстана продолжит курс Назарбаева

Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжит политику Нурсултана Назарбаева. Он добавил, что экс-президент проводил курс на сближение с нашей страной, выстраивание союзнических отношений в промышленности, сельском хозяйстве и наукоемких отраслях.

«У нас есть крупные проекты. Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои», - заявил Путин в преддверии поездки на саммиты ШОС и СВМДА, которые пройдут в Бишкеке и Душанбе.

По мнению Путина, рост товарооборота и расширение связей позволят создать новые возможности и для сотрудничества, и для улучшения отношений между гражданами.

«У нас же миллионы контактов и связей между людьми. И эта гуманитарная часть нашего сотрудничества имеет очень большое значение. Здесь и социальные вопросы, и все, что связано с социальным обеспечением, и так далее. Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Очень большие, я бы сказал, грандиозные планы, проекты. Уверен, они будут реализовываться», - заявил Путин в интервью телеканалу «МИР».

Шестые президентские выборы прошли в Казахстане 10 июня. Победу с результатом в 70,96% одержал Касым-Жомарт Токаев. 12 июня он принес присягу и официально вступил в должность главы Казахстана.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата13.06.2019, 05:07
Виртуозное вождение огромных «Ярсов»: как военные водители сдают экзамен
Дата12.06.2019, 16:21
Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата11.06.2019, 14:17
Огненный «Лотос»: артиллерия ВДВ увеличивает дальность
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:44 В стране и мире
Японские военные чуть не потеряли зенитные ракеты при перевозке
09:27 В стране и мире
Антарктида тает: ученые объяснили аномальное явление
09:26 В стране и мире
Видео
В Латвии запретят носить военную форму СССР
09:00 В стране и мире
Видео
Украинский депутат заявил о важности налаживания диалога с Россией для Украины
08:56 В стране и мире
Путин рассчитывает, что новый президент Казахстана продолжит курс Назарбаева
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Жители Сочи заметили на улице погибшего в СИЗО главаря кущевской ОПГ «Сергея Цапка»
Назван разрушающий почки витамин
«Он сошел с ума»: звезды «Уральских пельменей» об экс-участнике коллектива Нетиевском
Видео
Как отравился Алибасов: сын раскрыл новые подробности
Археологи обнаружили в гробнице майя ужасающие черепа
Участник шоу «Голос» найден мертвым в ванной
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.