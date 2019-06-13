Крупнейшее нашествие за 70 лет: Сардинию оккупировала саранча

Фермеры из Сардинии жалуются на нашествие саранчи на острове.

«Звезда» публикует кадры, снятые в провинции Нуоро, на которых видно, как тысячи насекомых «захватили» поля, сады и даже жилые здания.

Представители итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti заявляют: саранча поглощает все сено, заготовленное для кормления скота, и наносит серьезный удар по сельскохозяйственной промышленности. Уничтожено около 2000 гектаров посевов.

Фермеры уже попросили власть предпринять действия для истребления насекомых-вредителей.