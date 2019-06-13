В России начнут выдавать цифровые дипломы

В 2021 году российские высшие учебные заведения планируют начать выдачу цифровых документов об образовании выпускникам. Уже в 2019 году нововведение опробуют пять университетов России. Еще 15 вузов протестируют эту систему в 2020 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По мнению экспертов, при наличии необходимой системы защиты электронные диплом будет невозможно подделать. Это очень актуально, потому что по оценкам специалистов, около трети предъявляемых документов о высшем образовании в России имеют признаки фальсификации.

Виртуальный диплом станет частью электронного портфолио, в котором будут отображены пройденные практики, спортивные, научные достижения и курсы повышения квалификации. Такие типовые цифровые резюме внедрят на сайт «Современная цифровая образовательная среда». Предполагается, что к этим базам будут иметь доступ работодатели.

Отмечается, что в России достаточно остро стоит проблема поддельных документов о высшем образовании. Это началось в конце 1990 - начале 2000 годов, когда работало много филиалов крупных вузов, нечестно получивших лицензию. По мнению специалистов, введение электронных портфолио во всей стране позволит минимизировать риск встретиться с фальсификацией.