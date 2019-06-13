Чубайс призвал ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России, который простимулирует промышленные компании снизить объемы выбросов.

Он отметил, что план правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, которое Москва подписала в 2016 году, предусматривает создание системы учета объемов вредных выбросов.

По мнению Чубайса, на первом этапе ставка налога должна быть минимальной. Он добавил, если Россия не станет вводить налог, страна сама себе закроет экспорт, что сильно ударит по экономике.

В интервью РИА Новости, Чубайс пояснил за последнее время ЕС принял несколько мер, согласно которым импорт товаров, не соответствующих требованиям по выбросам углекислого газа при производстве, облагается дополнительными пошлинами.