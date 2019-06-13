НЛО в виде огненного змея пронесся над США: видео

В Сети появилось видео, на котором на ночном небе виден яркий летящий объект, похожий на огненную змею. Загадочный инцидент произошел в США еще в мае, однако известно о нем стало только сейчас.

Оказалось, что автор видео Коди Кеннеди ехал ночью с друзьями, чтобы поснимать для своей страницы в соцсети видео про змей, которые выползают в темное время суток.

Однако на обратном пути компания заметила яркую вспышку в небе, а потом и огненную движущуюся полосу, напоминающую длинного червя, пишет Mirror.

Кеннеди считает, что это мог быть НЛО, который двигался в небе около 30 минут, а затем будто упал на землю и исчез. Правда, никаких доказательств нет. Компания очевидцев сразу направилась к месту вероятного приземления неизвестного объекта, но ничего не нашла.

Мужчина заявил, что это мог быть и своеобразный воздушный шар, и дрон со светодиодной подсветкой, но поиски подобных вещей в той местности в интернете не принесли результатов Кеннеди.