Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского в статусе президента

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что адаптация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет достаточно быстро.

Российский лидер считает, что руководство Незалежной сможет работать в направлении восстановления отношений с Россией. Путин надеется, что новая власть «лишена таких ограничений и чувствует себя свободно», опираясь на доверие народа. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир».

Президент России отметил, что команда Зеленского сможет выстроить курс на сближение с российской стороной, не прикрываясь «русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере».

По мнению Путина, Россия в любом случае восстановит отношения с Украиной вне зависимости от взаимодействия с украинской элитой, потому что братские народы не должны находиться в таком состоянии, в котором РФ и Незалежная находятся сейчас.