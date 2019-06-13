«Фотосессия на братском кладбище»: блогера осудили за обнаженные фото в Припяти

Пользователи Сети осудили девушку, которая на своей странице в Instagram выложила полуобнаженные фотографии в закрытом городе Припять.

На фото начинающая блогер частично сняла защитный белый костюм и бюстгальтер и сфотографировалась на фоне заброшенных строений в Чернобыльской зоне отчуждения. В следующей серии фотографий она также позировала в противогазе.

Пользователи не оценили эпатажные снимки девушки, обвинив ее в погоней за «лайками» за счет трагедии.

«Эй, не могли бы вы проявить некоторое уважение? Тысячи людей погибли там, но вы думаете, что было бы неплохо показать свою плоскую задницу в зоне радиации», - пишет george_lopez_party_time_.

Интересно, что большая часть обвинительных комментариев были написаны иностранцами.

© pixabay.com, nz.nik, Instagram

«Удачи с излучением… Спасибо, что плюнула на всех, кто погиб в Чернобыле! Вы снимаете одежду, чтобы хвастаться в зоне бедствий, где многие люди погибли... И даже не могут вернуться домой... Это не только глупо, это позорно! По крайней мере, если вы показываете фотографии этого места, относитесь к нему с уважением, дура», - сокрушается prika_boom_love.

Ни сами фото, ни реплики других людей девушка комментировать не стала - в обоих постах указаны только фотограф и ассистент съемки.

Отметим, что в ее профиле всего 19 фотографий, однако противоречивые кадры спровоцировали большой приток подписчиков - сейчас их у блогера почти семь тысяч.

© pixabay.com, nz.nik, Instagram

Чернобыльская зона отчуждения стала местом притяжения туристов со всего мира после выхода сериала «Чернобыль» производства HBO. Десятки тысяч фотографий на фоне заброшенных больниц, школ, парков и с крыш домов с хештегами #ExclusionZone, #Pripyat и #ChernobylZone заполнили Сеть, что вызвало противоречивую реакцию общественности.

Один из авторов сериала Крейг Мазин также не поддержал поток селфи из зоны Чернобыльской АЭС. Он призвал туристов с уважением относиться к тем, кто погиб и пострадал там во время катастрофы.

Напомним, трагедия произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока ЧАЭС спровоцировало выброс большого количества радиоактивных веществ в окружающую среду. В ликвидации последствий катастрофы участвовало около 600 тысяч человек.