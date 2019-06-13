Олигархи подмяли под себя госструктуры - Путин о ситуации в Молдавии

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал политический кризис в Молдавии. По его словам, ситуация не уникальна.

«Власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, подмявшими под себя госструктуры», - заявил Путин в интервью телекомпании «Мир».

При этом российский лидер заверил, что Россия будет поддерживать президента Молдавии Игоря Додона и его партнеров по коалиции.

Внутриполитическая ситуация в стране обострилась в начале июня, когда Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Главой правительства должна была Майя Санду.

Конституционный суд эти решения объявил незаконными. Обязанности президента временно переданы исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента. Позже указ был аннулирован.