В ДНР опровергли заявления ВСУ о приближении к Донецку

ВСУ не захватывали территории к западу от Донецка, а ранее распространенная информация о том, что украинская сторона вошла в «серую зону» в Донбассе является не более чем фейком. С таким заявлением выступил начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Мы стоим на своих позициях. Никаких изменений в линии соприкосновения не произошло», - передает его слова НСН.

Громкие заявления украинской стороны Безсонов сравнил со «словами на заборе».

Ранее ВСУ распространили информацию о том, что они якобы закрепились в населенном пункте Марьинка. По утверждению военных, они заняли территорию на дистанции от 100 до 250 до границы Донецка с целью укрепить положение войск.

Тем не менее, как рассказали в ДНР, ВСУ усилили интенсивность обстрелов в Донбассе. Всего за сутки они около 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 370 боеприпасов.