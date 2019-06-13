Как правильно выбирать клубнику: советы эксперта

Жителям и гостям столицы рекомендуют при выборе клубники обращать внимание только на сухие ягоды. Об этом заявила начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.

Она отметила, что клубнику лучше покупать не раньше середины июня. При этом она должна быть сухой - следы влаги на поверхности ягоды могут говорить о порче или о неверной температуре хранения. Например, клубнику могли держать в холодильнике, а потом продавать - такой продукт не будет долго храниться и быстро испортится.

Чердакова добавила, что в середине июля можно смело покупать малину, смородину, чернику, крыжовник, а в начала августа - ежевику, пишет РИА Новости.