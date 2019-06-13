Дуда хотел бы, чтобы Россия и Польша были друзьями

Польский лидер Анджей Дуда заявил во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом о том, что желал бы, чтобы существовала дружба между Польшей и Россией. Трамп отметил, что Вашингтон поддерживает развитие отношений Москвы и Варшавы.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который гораздо больше нашей страны, у него гораздо больший потенциал», - сказал польский президент.

По его мнению, поляки, в отличие от россиян, «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Дуда при этом напомнил, что Польша «никогда не была в хороших дружественных отношениях с РФ», и что она «всегда будет частью Запада».

Американский президент, дополняя коллегу, выразил надежду, что Варшава сможет построить с Москвой хорошие отношения, а также и Вашингтон.

«Я надеюсь, что у Польши и у нас будут хорошие отношения с Россией и, кстати, с Китаем и другими странами», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский и польский лидеры подписали совместную декларацию, подтверждающую значительное сотрудничество в области безопасности между двумя странами.