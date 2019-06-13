СМИ: банки нашли еще один повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов своих клиентов, пишет газета «Известия».

Издание пишет, что финансовые организации начали требовать от клиентов данные о происхождении денежных средств для открытия вклада, а также информацию, на что были они потрачены. За невозможность доказать происхождение денег банки пригрозили блокировкой счета. Об этом газете рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых сотрудники банков поинтересовались происхождением и судьбой их сбережений.

Кредитные организации нашли оправдание в «антиотмывочном законе», однако, согласно ему, блокироваться могут только те счета, которые были заподозрены в подозрительных операциях.

Эксперты отмечают, что в последние годы блокировки счетов стали массовыми, что оказалось помехой для бизнеса и добросовестных граждан.

Как рассказали в Сбербанке, они не могут уточнить пороговые суммы и критерии подозрительных операций, но, согласно закону, сотрудники должны проверять все транзакции на суммы более 600 тысяч рублей. В таком случае кредитная организация может обратиться к клиенту за пояснениями о происхождении средств. А перечень документов, необходимых для разблокировки вклада или счета, будет индивидуальным для каждого клиента.

Кроме того, отмечается, что в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны российских банков.

Клиент может обратиться в специальную комиссию из представителей Центробанка и Росфинмониторинга, либо напрямую в суд, если он будет не согласен с действиями его банка.