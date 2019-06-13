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В ДНР заявили о захоронении на Украине ядерных отходов США

Валентина Пескова
05:45 13.06.2019
Про словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, это было сделано по распоряжению Петра Порошенко.
© Видео: Министерство информации ДНР, YouTube © Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress

США используют территорию Украины для захоронения своих ядерных отходов. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, соглашение о захоронении ядерных отходов США в Сумской области заключил во времена своей власти экс-президент Украины Петр Порошенко с министерством энергетики США.

Басурин отметил, что на строительство хранилищ для отходов Вашингтон выделил Украине около 100 миллионов долларов, однако часть этих средств была «благополучно разворована», что не позволило построить достаточное количество хранилищ. Более того, договор, заключенный Порошенко, также предусматривал поставки из США стационарных систем радиационного контроля, однако часть из них также была украдена, а остальные поставили только на самых важных объектах. Поэтому сейчас в ближайших к местам захоронения отходов населенных пунктах замеры радиации не ведутся.

«Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины только в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов», - заявил Басурин.

Ранее Вашингтон заявил, что оборонный бюджет США на этот год предусматривает выделение на военную помощь Украине 250 миллионов долларов (на 50 миллионов больше, чем годом ранее).

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