Ученые установили причину зевоты

Группа ученых из разных стран в ходе эксперимента над 92 добровольцами, среди которых были студенты биологических факультетов, установила причину и пользу зевоты. Результаты эксперимента публикует журнал Newsweek.

Оказалось, что этот рефлекс способствует охлаждению мозга человека. Так, исследователи выяснили, что зевота убирает теплую кровь, поступающую в мозг, и заменяет ее на прохладную.

Эта теория подтвердилась, когда добровольцам предложили прикладывать компрессы холодной, теплой и комнатной температуры к области сонных артерий. Оказалось, что те, которые охлаждали свою кровь, зевали гораздо реже, поскольку охлаждение мозга им не требовалось. А вот студенты, у которых с помощью компрессов температура в голове повышалась, зевали гораздо чаще.