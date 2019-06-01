Захарова высмеяла «исчезновение» серверов из администрации президента Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию с «исчезновением» серверов с секретными данными из ситуационной комнаты в администрации президента Украины.

«Чем была занята СБУ, у которой не возникло никаких вопросов по поводу явно дикой схемы информатизации украинского суверена? Я понимаю, что главная задача этого чудесного органа — охранять безопасность Украины от посягательств российских артистов, но не настолько же все запущено!» - написала Захарова в своем Facebook.

Также она удивилась, каким образом в администрацию президента могли доставить технику «без соответствующей проверки и инвентарных номеров», а потом просто вынести ее из здания.

Напомним, бывший пресс-секретарь Петра Порошенко заявил, что технику экс-глава Украины арендовал, а после президентского срока вернул арендодателю.

«Думаю, этот благотворительный трюк нужен был, чтобы потом замести следы: «Компы мои, что хочу, то и делаю», - заключила Захарова.

Ранее новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты пропали все мониторы, техника и даже серверы с секретной информацией, а именно данные о решениях, принятых в администрации президента, и поступающие из засекреченных источников по защищенным каналам связи.