Пушилин: День России станет государственным праздником в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной территории. Об этом он сказал жителям республики во время празднования.

По словам организаторов, в праздновании Дня России в Донецке приняло участие около 40 тысяч человек.

«Мы ощущаем себя частью великого русского мира», - заявил глава Донецкой народной республики.

Он добавил, что будет справедливо назначить День России государственным праздником в республике, а уже в следующем году отмечать его «в официальном статусе». Пушилин также сказал, что ДНР уже «прошла большой путь домой», выразив уверенность в достижении данной цели.

Ранее сообщалось, что в Луганске во время празднования Дня России развернули 200-метровую копию российского паспорта.