Звезда «Игры престолов» рассказал, кто придумал финал сериала

Автор книг «Игра престолов» сам принял решение сделать Брана Старка королем Вестероса. Шоураннеры лишь додумали детали финала. Об этом рассказал исполнитель роли правителя Шести Королевств Айзек Хемпстед-Райт.

«Дэвид (Бениофф) и Дэн (Вайс – прим.ред) сказали мне, что Джордж Мартин запланировал две вещи для Брана. Это было откровение Ходора и то, что Бран будет королем», - рассказал актер.

Как передает его слова Whatculture, такой финал, по мнению Хемпстед-Райта, был наиболее логичен.

Уточняется, что концовка была предопределена еще в 2013 году, когда создатели сериала встретились в Мартином.

Напомним, в финальном сезоне Север отделяется от Семи Королевств и его правительницей стала Санса Старк. Ее брат Бран был назначен королем Вестероса.

Завершение фантастической саги не понравилось многим фанатам сериала, и они потребовали переснять сезон.