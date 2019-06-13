Совет США решил переименовать столицу Украины

Правила написания столицы Украины в международной базе изменятся с 17 июня. Такое решение принял Совет США по географическим названиям, рассмотрев обращение посла Украины в США Валерия Чалого.

«Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе», - говорится на странице посольства Украины в США в Facebook.

Консульство также отмечает, что считает это решение чрезвычайно важным, поскольку оно позволит исправить официальное название столицы Украины и за пределами США. Например, на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, так как международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), опираются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

Ранее на Украине было принято решение изменить написание некоторых русских фамилий согласно новой редакции «Украинского правописания».