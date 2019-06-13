В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным

В Москве пока не получали от Вашингтона предложений по подготовке встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали. Каких-либо предложений от них мы не получали», - отметил Песков.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

«Я буду встречаться с Путиным на G20, я буду встречаться с Си Цзиньпином, я буду встречаться со многими лидерами на G20», - сказал американский лидер.

В связи с этим Песков рассказал, что пока «не ведется подготовка какой-то отдельной встречи на "двадцатке"». Напомним, саммит пройдет в Японии 28-29 июня.